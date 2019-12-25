В Одессе простились с 16-летним парнем, погибшем в страшном пожаре в колледже: фото

В храме Спасо-Преображенского собора в Одессе прошла церемония прощания с Кириллом Трофимчуком, который погиб в пожаре в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Об этом сообщает "Украинская служба информации".

Парню было всего 16 лет. В момент пожара он находился на 5 этаже здания, на лекции по высшей математике. По словам матери парня, Алены Трофимчук, он звонил ей и говорил, что задыхается от дыма.

Проститься с погибшим пришли родные и близкие, друзья и однокурсники, а также неравнодушные одесситы.

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Напомним, подробнее о том, почему произошел страшный пожар, который унес жизни 16 человек читайте в материале "Апострофа": Сейчас все будут гореть: почему пожар в одесском колледже "планировался".