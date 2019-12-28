На Донбассе ребенок умер после визита к врачу: что известно

В пятницу, 27 декабря, в Славянске, Донецкой области, шестилетняя девочка умерла после визита в стоматологическую клинику.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Ребенка доставили в областную больницу города с острой сердечной недостаточностью и анафилактической шоковой реакцией. Через 4 часа после поступления девочка умерла, несмотря на усилия реаниматологов.

По предварительной информации, аллергическая реакция у девочки началась после лечения в одном из учреждений стоматологического профиля.

Правоохранители проводят досудебное расследование по факту ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей работниками стоматологической больницы.

Как ранее сообщал "Апостроф", 19 декабря в городе Каменское Днепропетровской области в местной больнице одна пациентка умерла, еще шестеро находятся в тяжелом состоянии из-за халатности врача-анестезиолога.