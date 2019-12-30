Под Днепром автомобилист жестко проучил пешехода-нарушителя: видео

Под Днепром водитель машины решил потренироваться в навыках рукопашного боя, проверив их на женщине-пешеходе, которая переходила дорогу в неположенном для этого месте.

Соответствующее видео опубликовано в Facebook-аккаунте "dtp.kiev.ua".

На кадрах видно, как женщина пытается перейти оживленную проезжую часть не по пешеходному переходу. Судя по видео, дается это женщине не без трудностей: несколько раз ей пришлось останавливаться, пропуская спешащий транспорт.

В какой-то момент один из автомобилистов тормозит свое транспортное средство, выходит из машины и твердым шагом направляется к женщине-пешеходу, которая к этому времени благополучно перебралась на другую сторону проезжей части. В какой-то момент водитель с размаху бьет кулаком ей по лицу. Дальше начинается настоящее месиво из кулаков и лиц участников конфликта.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Днепром произошло смертельное ДТП с участием пассажирского автобуса.