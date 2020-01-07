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Убийство двух девушек в Киеве: появились новые данные про темное прошлое подозреваемого

вторник, 07 января 2020, 13:59
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Фото: Facebook

В сети опубликовали новые подробности о подозреваемом в убийстве двух девушек в Киеве Сергее Ксендзике.

Он является уроженцем города Ковель Волынской области, о чем сообщают местные СМИ.

Ранее уже говорилось, что он отбывал наказание в местах лишения свободы и не возвращал многотысячные займы, однако теперь появились новые детали уголовных производств в отношении Ксендзика.

Известно, что он находился под стражей с 17 июля 2008 года, а 22 декабря его приговорили к 11 годам 6 месяцам лишения свободы. В июне 2016 года он был переведен отбывать наказание на участок социальной реабилитации.

В 2017 году он выиграл судебный иск у молодой семьи, по которому вернул себе дом умершего отца.

В январе 2018 года Ксендзик проиграл суд знакомому, который одолжил ему около 120 тысяч гривен.

В декабре 2018 года он проиграл суд "ПриватБанку", которому задолжал более 62 тысяч гривен.

Напомним, что 6 января в Одессе задержали подозреваемых в зверском двойном убийстве девушек на Подоле в Киеве.

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