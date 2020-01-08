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Крушение самолета МАУ в Иране: появились данные о погибших и причинах ЧП

среда, 08 января 2020, 08:23
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Глава управления Чрезвычайных ситуаций Ирана заявил, что большинство пассажиров потерпевшего крушение у Тегерана украинского самолета были гражданами Ирана.

По его словам, причина крушения самолета техническая и не имеет отношения с обострившейся в регионе обстановкой и обстрелами американских военных баз иранскими ракетами.

Официальный представитель тегеранского аэропорта сообщил, что возгорание двигателя стало причиной крушения пассажирского самолета.

В свою очередь, заместитель директора Департамента-начальник управления консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилич отметил, что пассажиры указанного рейса и экипаж погибли. Уточненная информация о погибших гражданах Украины будет обнародована дополнительно.

В аэропорту "Борисполь" на табло появилась информация о том, что рейс отменили.

Как сообщал "Апостроф", ранее на западе Судана в Эль-Генейне потерпел крушение военный самолет "Антонов". По последним данным, погибли все 15 человек, которые находились на борту.

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