В сети показали видео возможного попадания ракеты в самолет МАУ

В сети опубликовали видео, на котором запечатлено возможное попадание иранской ракеты по украинскому самолету в Иране.

Кадры удара опубликовало агентство Bellingcat в Twitter. Там уже заявили, что сейчас проверяют информацию.

"По нашей первоначальной оценке, видео показывает многоквартирный дом в западном Паранде (35.489414, 50.906917)", - отмечают представители организации.

В то же время газета The New York Times уже официально подтвердила в Twitter, что на видео действительно момент с попаданием ракеты в украинский самолет.

We are analyzing this new video supposedly showing a mid-air explosion. By our initial estimation, the video shows an apartment block in western Parand (35.489414, 50.906917), facing northeast. This perspective is directed approximately towards the known trajectory of #PS752. pic.twitter.com/nDvjRIkFU4