Премьер Британии сделал громкое заявление о причине крушения самолета МАУ в Иране

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не исключает, что украинский самолет под Тегераном мог быть сбит иранскими системами ПВО.

В эфире британского телеканала Sky news глава правительства отметил, что это могло быть сделано случайно.

"Есть масса информации, что рейс был сбит иранской зенитной ракетой. Это могло быть сделано ненамеренно", - сказал он.

Также Джонсон напомнил, что в данной аварии погибли четверо британцев.

С аналогичным заявлением 9 января также выступили и в Канаде.

Ранее американские спецслужбы заявили, что самолет компании МАУ мог быть сбит в результате ошибочного авиационного удара иранской ракетой.

Также придерживается версии о ракетном ударе и президент США Дональд Трамп. Он не верит, что самолет упал из-за технической