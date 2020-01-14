В Иране начались задержания из-за крушения самолета МАУ: первые подробности

В Иране начались первые задержания по делу о крушении самолета "Международных авиалиний Украины" (МАУ) возле Тегерана, который был сбит по ошибке.

Об этом во вторник, 14 января, заявил официальный представитель Верховного суда Ирана Голям Хосейн Исмаили.

"Люди по этому делу уже арестованы, но мы пока находимся на начальном этапе расследования", - заявил он.

По словам представителя суда, рассмотрены все аспекты вопроса крушения самолета.

Как известно, самолет МАУ разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли.

11 января Генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке. В ведомстве утверждают, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке.