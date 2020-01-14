В Иране задержали человека, который опубликовал видео с ракетным ударом по самолету МАУ: подробности

В Иране взяли под стражу человека, который опубликовал в сети скандальное видео с ракетным ударом по самолету "Международных авиалиний Украины". Именно по этим кадрам видно, что иранские военные выпустили две ракеты, а не одну.

Как пишет Reuters, автора видео арестовали бойцы элитной революционной гвардии.

В то же время силовики обещают опубликовать результаты расследования для общественности. Других подробностей в гвардии не предоставили.

Напомним, что 14 января в сети показали новое видео попадания ракет в самолет "Международных авиалиний Украины" в Иране. На нем виден запуск нескольких ракет и попадание их в самолет.

Напомним, что 14 января Верховная Рада поддержала заявление, которым возложила на Иран ответственность за сбитый украинский пассажирский самолет "Международных авиалиний Украины".