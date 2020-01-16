В Херсоне двое мужчин загадочно погибли в квартире: детали ЧП

В Херсоне полицейские нашли в квартире тела двоих мужчин.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на ресурс 0552.ua.

В полицию обратились соседи, которые почувствовали жуткий запах через общую вентиляцию. На место ЧП также приехал родственник жильцов квартиры и вызвал спасателей. Он пожаловался, что никто не отвечает на звонки и сильный стук в дверь.

Прибывшие на место правоохранители и спасатели открыли квартиру. Там обнаружили тела 61-летнего отца заявителя и 41- летнего брата его жены.

Как пишут на сайте Kherson.net, причину смерти двух людей должны установить судмедэксперты. Отмечают, что речь может идти об отравлении некачественным алкоголем или едой, так как никаких следов драки в квартире не нашли. Результат токсикологической экспертизы станет известен приблизительно через месяц.

Как сообщал "Апостроф", 4 января в Подольском районе Киева в арендованной квартире нашли тела двух девушек, которые пропали накануне.