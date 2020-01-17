RU  UA  EN

суббота, 18 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.05
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

17 января

23:40
Должны оставаться людьми: Зеленский прокомментировал скандал с премиями в "Нафтогазе"
22:32
"Слуга"-насильник сделал дерзкое заявление об уходе из Рады
22:05
Кива обратился к "фанаткам" с пикантным предложением: видео
20:18
Какие требования Зеленский выдвинул Гончаруку: опубликовано видео
20:10
СБУ разоблачила человека мэра Дрогобыча Тараса Кучмы на миллионных махинациях
19:50
Зеленский принял решение по отставке Гончарука
19:00
На прогулку, свидание или просто в офис: 10 стильных сумок 2020 года
18:31
В правительстве внезапно заявили о ликвидации строительной инспекции: названа причина
17:35
Разведенный Владимир Остапчук рассказал, как общается с детьми после расставания c женой
17:20
Один из главных холостяков страны сделал предложение девушке - разве она могла ему отказать?
16:54
Украина изменила правила посещения Крыма
16:30
Олю Полякову поздравляют с днем рождения, но реальный возраст певицы - большая загадка
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Самоубийство студентки в Тернополе: в университете устроили протест, фото

пятница, 17 января 2020, 23:30
переглянути новину українською

В пятницу, 17 января, иностранные студенты Тернопольского медицинского университета собрались в актовом зале вуза из-за смерти шестикурсницы из Ганы, Бадмус Ололаде Рафиат, которая покончила с собой.

Об этом сообщает сайт "Терміново".

Студентка не сдала экзамен по педиатрии с третьей, то есть последней попытки, и была представлена на отчисление из вуза. После этого она и приняла решение свести счеты с жизнью.

Студенты считают, что причиной гибели Бадмус Ололаде Рафиат стали слишком строгие условия обучения. Они требовали сокращения количества вопросов и количества членов комиссии на экзаменах, смягчения требований к студентам, возможности сдавать экзамен более трех раз. Кроме того, студенты требовали уволить декана факультета.

"Также мы хотим, чтобы студентов не отчисляли с шестого курса, потому что они уже очень много проучились", - заявил представитель Всеукраинской ассоциации студентов Ганы в Украине Кайзер Кодуах.

Ректор медуниверситета Михаил Корда выразил готовность встретиться с лидерами протеста и обсудить все их проблемы. Заявил, что открыт для каждого студента, просит писать ему на электронную почту и обещает, что ни одно письмо не останется без ответа. Ректор готов совершенствовали правила и положения университета, если только это не будут противоречить закону Украины.

Ректор обещал в рамках закона, правил обучения и положений университета помочь пяти иностранным студентам, которые тоже не сдали экзамен и должны быть отчислены. Они смогут или перевестись в другой университет, или получат шанс пересдать экзамен.

Как ранее сообщал "Апостроф", студентка Бадмус Ололаде Рафиат выпила крысиный яд после того, как не сдала экзамен. Ее тело обнаружил на улице в Тернополе местный житель.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Протестующие перекрыли улицы в центре Киева
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Между катастрофой МАУ и рейсом MH17 есть одно существенное отличие - основатель Bellingcat

Трагедия с самолетом МАУ: почему Иран ведет себя как Путин в 2014-м

Авиакатастрофа PS752 в Иране: главное о трагедии самолета МАУ

Кто погиб в авиакатастрофе самолета МАУ в Иране: фото и истории пассажиров

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: