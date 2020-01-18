ЧП с туристами в Карпатах: появилось видео спасения ребенка

Спасатели показали, как вызволяли из плена несколько десятков туристов, среди которых было пятеро детей, что застряли на подъемнике на горе Погар под Львовом в пятницу, 17 января.

Соответствующее видео спасения маленькой девочки опубликовано на Facebook-странице ГСЧС Украины.

На кадрах можно увидеть, как спасатель, крепко держа ребенка спускает его с высоты, предварительно достав из замершего на высоте подъемника.

Всего на сломанном подъемнике застряли 32 человека, в том числе 27 взрослых и пятеро детей. К счастью, никто из них не пострадал во время происшествия на канатной дороге. Известно, что причиной поломки подъемника, предварительно, стала неисправность редуктора.

Как ранее сообщал "Апостроф", 31 декабря в горах Карпат накануне Нового года украинские спасатели оказали помощь 11 туристам.