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В Украине раскрыли масштабную схему финансирования боевиков

суббота, 18 января 2020, 16:43
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Россия организовала на своей территории и на территории временно оккупированных районах Донбасса специальные финучреждения, которые финансово подпитывали боевиков.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

В ведомстве уточняют, что речь идет о финансировании администрации в Луганской области. Так, для обхода санкций, с 2014 года, после введения в "ЛНР" территории рублевой зоны, с их помощью Россия ввела механизм финансирования аппарата оккупационных органов власти.

Сообщается, что для сокрытия прямой финансовой поддержки фейковых учреждений в ОРЛО Россия привлекла к схеме банковское учреждение Южной Осетии, через которое средства из России попадают в так называемый "государственный банк ЛНР".

После этого средства распределялись "министерством финансов ЛНР" между оккупационными органами власти и силовым блоком. Ежегодный объем финансирования РФ террористической организации "ЛНР" превышал 30 млрд российских рублей (более двух третей от общих потребностей "бюджета" псевдореспублики).

Как сообщал "Апостроф", ранее в Украине раскрыли масштабную схему финансирования боевиков.

Также Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыло уголовное производство по факту возможного совершения экс-главой Службы безопасности Украины Василием Грицаком государственной измены и шпионажа.

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