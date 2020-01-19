Прощание с жертвами крушения самолета в Иране: эксклюзивные фото из "Борисполя"

В аэропорту "Борисполь" в Киеве встретили борт, на котором в страну доставили тела погибших в результате авиакатастрофы под Тегераном 8 января.

Фотокорреспондент "Апострофа" Александр Гончаров побывал на месте событий и рассказал о происходящем.

Друзей, родственников, а так же журналистов держат на улице, перед входом в терминал. Пропускают только организаторов.

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Борт с телами погибших украинцев встречали президент Украины Владимир Зеленский, а также глава Верховной Рады Дмитрий Разумков, премьер-министр Алексей Гончарук, помощники президента Сергей Шефир и Андрей Ярмак, генпрокурор Руслан Рябошапка, глава Службы безопасности Иван Баканов и другие.

Напомним, что украинцев попросили 19 января нажать на автомобильный сигнал и так отдать последний долг членам экипажа украинского самолета, который погиб в небе над Тегераном 8 января.