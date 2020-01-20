В Херсоне начались "облавы" на авто из-за обысков по делу Гандзюк, фото

В Херсоне продолжается масштабная спецоперация, направленная на поиски убийц местной журналистки Екатерины Гандзюк. По этому случаю здесь силовики устроили тотальный досмотр автомобилистам

Как пишут местные СМИ, вооруженных людей заметили на Николаевском шоссе, на трассе у поселка Степановка, у Центрального рынка и других местах. Они останавливают автомобили и проверяют их на наличие оружия, наркотиков или же других запрещенных предметов. Силовики с бронетехникой проверяют автомобили на выездах из города и в самом городе.

Отметим, что спецоперация в Херсоне началась 20 января. Она направлена на задержание преступной группировки, которая могла быть причастна к убийству Екатерины Гандзюк.

Подробнее о ходе дела Гандзюк читайте в материале "Апострофа": Год без Кати: почему заказчики убийства Гандзюк сих пор на свободе.