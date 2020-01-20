RU  UA  EN

понедельник, 20 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.05
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

20 января

14:23
В Кабмине намечается "зачистка": источник рассказал, кто под угрозой
14:08
Много икон и свечи: эксклюзивное фото необычного кабинета нардепа в Раде
13:44
Не стала "победителем": источники раскрыли скандальные детали увольнения Бабак
13:28
Другого выбора не было: принц Гарри объяснил решение отказаться от королевского титула
13:16
Зеленский выступил с громким предложением по названию улиц в Украине: в сети ажиотаж
12:36
Задержали, но ненадолго: появились фото и новые детали инцидента с Микитасем в аэропорту
12:35
Зеленский собирается с важным визитом в Швейцарию: первые подробности
12:22
В декларации Гончарука обнаружили серьезное нарушение: опубликован документ
12:22
Премия Гильдии киноактеров 2020: все победители и лучшие наряды звезд
11:50
"Собирает дань" под крышей прокурора: в СМИ рассказали о схемах главы Одесской ГАСИ Буюкли
11:39
Из Украины не выпустили экс-нардепа, замешанного в громком деле: первые подробности
10:57
Нацотбор на Евровидение-2020: кто поборется за право представлять Украину в Нидерландах
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Херсоне начались "облавы" на авто из-за обысков по делу Гандзюк, фото

понедельник, 20 января 2020, 13:53
переглянути новину українською

В Херсоне продолжается масштабная спецоперация, направленная на поиски убийц местной журналистки Екатерины Гандзюк. По этому случаю здесь силовики устроили тотальный досмотр автомобилистам

Как пишут местные СМИ, вооруженных людей заметили на Николаевском шоссе, на трассе у поселка Степановка, у Центрального рынка и других местах. Они останавливают автомобили и проверяют их на наличие оружия, наркотиков или же других запрещенных предметов. Силовики с бронетехникой проверяют автомобили на выездах из города и в самом городе.

Отметим, что спецоперация в Херсоне началась 20 января. Она направлена на задержание преступной группировки, которая могла быть причастна к убийству Екатерины Гандзюк.

Подробнее о ходе дела Гандзюк читайте в материале "Апострофа": Год без Кати: почему заказчики убийства Гандзюк сих пор на свободе.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Протестующие перекрыли улицы в центре Киева
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Между катастрофой МАУ и рейсом MH17 есть одно существенное отличие - основатель Bellingcat

Трагедия с самолетом МАУ: почему Иран ведет себя как Путин в 2014-м

Авиакатастрофа PS752 в Иране: главное о трагедии самолета МАУ

Кто погиб в авиакатастрофе самолета МАУ в Иране: фото и истории пассажиров

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: