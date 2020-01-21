Под Житомиром на коленях простились с погибшим на Донбассе бойцом ВСУ, фото

В Житомирской области провели в последний путь украинского военного Игоря Химчука, который погиб 16 января в результате выстрела снайпера на Донбассе.

Попрощаться с защитником Украины пришли его родственники, побратимы, а также неравнодушные граждане. В последний путь военного провожали, стоя на коленях.

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Погибшему было 29 лет.

Как ранее сообщал "Апостроф", в сети показали архивное фото из Донецкого аэропорта, каким он был до начала военных действий на Донбассе, и сравнили со свежими фотографиями ДАП.