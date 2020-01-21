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У известного украинского волонтера обнаружили смертельную болезнь, фото

вторник, 21 января 2020, 09:26
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Известный украинский волонтер Диана Макарова, которая активно поддерживает защитников Украины на Донбассе, поделилась ужасной новостью. По ее словам, у нее диагностировали рак.

Об этом 20 января она написала на своей странице в Facebook.

В своем сообщении она отметила, что операция пройдет 21 января. При этом Макарова уточнила, что оперировать ее должны были раньше, но перенесли операцию из-за множества противопоказаний.

"Операция должна была быть срочной, еще неделю назад, когда я обратилась к врачу и меня положили в больницу. Как оказалось, за последние месяцы я отрастила в себе опухоль размером с мамонта, ну, может быть мамонтенка подросткового возраста", – написала Макарова.

Она добавила, что опухоль уже успела прирасти к внутренним органам и по этой причине ей даже сложно ходить.

Напомним, что онкобольная телеведущая Алла Мазур поделилась фото из больницы и рассказала о состоянии здоровья.

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