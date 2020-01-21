Задержана опасная банда, совершавшая налеты под Киевом: фото и видео

Во вторник, 21 января, под Киевом полиция задержала банду из четырех человек, которые совершили несколько разбоев в этом районе.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.
В частности, в конце 2019 года неизвестные в масках забрались в частный дом в селе Козин. Тогда они украли деньги и ювелирные изделия.
В ходе задержания полиция изъяла авто и оружие, две гранаты, маски, радиостанции, ювелирные украшения и часы, которые подтверждают совершение этих преступлений.
На данный момент задержанных обоснованно подозревают в совершении минимум пяти преступлений.
Как сообщал "Апостроф", ранее банда подростков в Киеве забила до смерти прохожего.
Также в Киеве заметили банду, участники которой вводят своих жертв в состояние гипноза и грабят их.