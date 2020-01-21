Задержана опасная банда, совершавшая налеты под Киевом: фото и видео

Во вторник, 21 января, под Киевом полиция задержала банду из четырех человек, которые совершили несколько разбоев в этом районе.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

В частности, в конце 2019 года неизвестные в масках забрались в частный дом в селе Козин. Тогда они украли деньги и ювелирные изделия.

Под Киевом задержали вооруженную банду 1 / 1 Под Киевом задержали вооруженную банду 1 / 1 Под Киевом задержали вооруженную банду 1 / 1

В ходе задержания полиция изъяла авто и оружие, две гранаты, маски, радиостанции, ювелирные украшения и часы, которые подтверждают совершение этих преступлений.

На данный момент задержанных обоснованно подозревают в совершении минимум пяти преступлений.

Как сообщал "Апостроф", ранее банда подростков в Киеве забила до смерти прохожего.

Также в Киеве заметили банду, участники которой вводят своих жертв в состояние гипноза и грабят их.