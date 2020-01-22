Пошла на риск: очевидец раскрыл детали смертельного ДТП с владелицей известной клиники в Украине

Появились новые подробности гибели в ДТП основательницы львовской клиники эстетической медицины Genesis Соломии Островской. Так, свидетель аварии Алексей Филановский рассказал, что девушка рискованно вела машину.

На своей странице в Facebook он написал, что она ехала на высокой скорости и не соблюдала дистанцию.

В один из моментов авто девушки оказалось за двумя машинами, которые она решила обогнать и поравнялась с фурой, которая двигалась по встречке. Вернуться на свою полосу Островская не смогла и столкнулась с грузовиком.

"Само по себе ненаказуемо, но когда на участке с явными признаками ремонта ставят знак двадцать, а на улице темно, риск попасть в яму, дорожный шов или еще на какую-то беду, риски возрастают многократно. Игнорирование этого обстоятельства – риск, который трудно оправдать выигрышем по времени, поскольку трафик все равно плотный, а на этом участке по одной полосе в каждую сторону", - пишет он.

Мужчина не исключил, что перед самим столкновением в машине погибшей что-то произошло, так как она отвлеклась и выехала прямо на фуру.

Как сообщал "Апостроф", 19 января во Львове автомобиль врезался в автобусную остановку, на которой стояло много пешеходов.