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Пошла на риск: очевидец раскрыл детали смертельного ДТП с владелицей известной клиники в Украине

среда, 22 января 2020, 12:15
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Появились новые подробности гибели в ДТП основательницы львовской клиники эстетической медицины Genesis Соломии Островской. Так, свидетель аварии Алексей Филановский рассказал, что девушка рискованно вела машину.

На своей странице в Facebook он написал, что она ехала на высокой скорости и не соблюдала дистанцию.

В один из моментов авто девушки оказалось за двумя машинами, которые она решила обогнать и поравнялась с фурой, которая двигалась по встречке. Вернуться на свою полосу Островская не смогла и столкнулась с грузовиком.

"Само по себе ненаказуемо, но когда на участке с явными признаками ремонта ставят знак двадцать, а на улице темно, риск попасть в яму, дорожный шов или еще на какую-то беду, риски возрастают многократно. Игнорирование этого обстоятельства – риск, который трудно оправдать выигрышем по времени, поскольку трафик все равно плотный, а на этом участке по одной полосе в каждую сторону", - пишет он.

Мужчина не исключил, что перед самим столкновением в машине погибшей что-то произошло, так как она отвлеклась и выехала прямо на фуру.

Как сообщал "Апостроф", 19 января во Львове автомобиль врезался в автобусную остановку, на которой стояло много пешеходов.

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