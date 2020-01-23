Медики боролись две недели: появились страшная новость о ребенке, пострадавшем в ДТП в Черкассах

В Черкассах после страшного ДТП с авто такси умер 4-летний мальчик Егор Джура.

Об этом сообщают на странице малыша в Facebook.

Мальчик провел в больнице две недели, с 9 января. Именно в тот день произошла ужасная авария. На дороге города машина службы такси сбила дедушку с 4-летними внуками.

"Он боролся за жизнь с 9 января до сегодня. Мы все за него боролись. Мы ждали что вот-вот и будет чудо, Егорка проснется, откроет глазки и увидит маму... Мы верили, держались, старались, молились и ждали. Но этого не произошло... на все воля Божья", - написали в сети.

Как сообщал "Апостроф", в городе Днепр автомобиль сбил ребенка, который перебегал дорогу.