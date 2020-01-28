В метро Харькова разгуливал мужчина с гранатой: детали ЧП и видео с "героем"

В понедельник, 27 января, в Харькове, на станции метро Майдан Конституции полицейские задержали 39-летнего мужчину с боеприпасом.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

Как уточнили в полиции, сообщение о происшествии поступило в отдел полиции в метрополитене около 22:30.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления харьковской полиции.

Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу. Преступнику грозит от трех до семи лет лишения свободы.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в сети было опубликовано видео с шестью пострадавшими после взрыва в Днепропетровской области детьми. Они нашли на свалке снаряд для гранатомета, который сдетонировал.

Также в городе Геническ, Херсонской области, прямо на берегу Азовского моря на пляже обнаружили большое количество боеприпасов.