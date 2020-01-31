Не выходил из дома полмесяца: житель Китая рассказал, как спасается от коронавируса

Практически все население густонаселенных городов Китая в последние две недели не выходят на улицу из-за распространения смертельного коронавируса.

Об этом в интервью "Апострофу" рассказал житель города Сиань Алекс Вонг.

По его словам, он и члены его семьи находятся дома уже как полмесяца. Гражданин Китая отметил, что аналогично поступают около 90% населения.

Что касается еды или воды, то их доставляют специальные службы доставки. При этом осуществляется доставка исключительно до двери, а значит покупателям не нужно выходить на улицу.

"Курьер просто оставляет товар и идет - ни вы его не видите, ни он вас. Ну и все они носят маски", - сказал он.

Детальнее читайте в материале "Апострофа": Проблему коронавируса в Китае поняли слишком поздно, он становится очень опасным - житель Сианя.