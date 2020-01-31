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Неизвестные на внедорожнике атаковали резиденцию Трампа: первые подробности и видео

пятница, 31 января 2020, 21:55
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31 января неизвестные на внедорожнике пытались ворваться на территорию резиденции президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго во Флориде. Остановить их смогла только охрана главы государства, которая была вынуждена открыть огонь.

Как пишут американские СМИ, в автомобиле находились двое неизвестных. Они пытались прорваться через контрольно-пропускной пункт резиденции Трампа по направлению главного входа.

Оба нападавших были задержаны. Пока нет точной информации о том, пострадал ли кто-то в результате нападения.

Также в СМИ отмечают, что Трамп планировал посетить свою резиденцию во Флориде, однако в момент атаки его здесь не было.

Напомним, что Трамп предложил "сделку века" для урегулирования палестино-израильского конфликта.

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