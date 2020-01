Неизвестные на внедорожнике атаковали резиденцию Трампа: первые подробности и видео

31 января неизвестные на внедорожнике пытались ворваться на территорию резиденции президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго во Флориде. Остановить их смогла только охрана главы государства, которая была вынуждена открыть огонь.

Как пишут американские СМИ, в автомобиле находились двое неизвестных. Они пытались прорваться через контрольно-пропускной пункт резиденции Трампа по направлению главного входа.

Оба нападавших были задержаны. Пока нет точной информации о том, пострадал ли кто-то в результате нападения.

UPDATE: Black SUV was being pursued by Florida Highway Patrol troopers just before noon when it entered Mar-a-Lago property and breached the two security checkpoints as it sped toward the main entrance, officials said. That's when officers shot at it. https://t.co/A8riCbyIGz pic.twitter.com/RN9q6Jkust