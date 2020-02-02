Как в Индонезии встречают рейсы из Китая: появилось жуткое видео

Во всем мире продолжают вводить комплекс мер, направленных на недопущение распространения смертельного коронавируса, очаг которого находится в Китае. Индонезия не стала исключением: здесь по-особенному встречают людей, которые прилетают с китайской земли.

Так, в сети опубликовали ролик о том, как в Джакарте, столице Индонезии, встретили один из рейсов, прилетевших с Китая.

На видео видно, что люди выходят из самолета в масках, а под трапом их встречают люди в костюме химической защиты, которые опрыскивают прибывших специальной жидкостью. Так местные власти надеются избежать распространения вируса в их государстве.

Тем временем в китайской провинции Хунань, что по соседству с провинцией Хубей, с которой началось распространение опасного коронавируса, зафиксирована вспышка смертельного птичьего гриппа H5N1.