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Как в Индонезии встречают рейсы из Китая: появилось жуткое видео

воскресенье, 02 февраля 2020, 13:15
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Во всем мире продолжают вводить комплекс мер, направленных на недопущение распространения смертельного коронавируса, очаг которого находится в Китае. Индонезия не стала исключением: здесь по-особенному встречают людей, которые прилетают с китайской земли.

Так, в сети опубликовали ролик о том, как в Джакарте, столице Индонезии, встретили один из рейсов, прилетевших с Китая.

На видео видно, что люди выходят из самолета в масках, а под трапом их встречают люди в костюме химической защиты, которые опрыскивают прибывших специальной жидкостью. Так местные власти надеются избежать распространения вируса в их государстве.

Тем временем в китайской провинции Хунань, что по соседству с провинцией Хубей, с которой началось распространение опасного коронавируса, зафиксирована вспышка смертельного птичьего гриппа H5N1.

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