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Под Запорожьем произошло смертельное ДТП: много пострадавших, фото

воскресенье, 02 февраля 2020, 23:12
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Фото: пресс-служба полиции в Запорожской области

В воскресенье, 2 февраля, в Мелитополе, под Запорожьем, произошло ДТП, в котором один человек погиб, еще трое оказались в больнице.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Запорожской области.

"Около 05:00 водитель автомобиля Nissan, на перекрестке проспекта Богдана Хмельницкого и улицы Гетьмана Сагайдачного в Мелитополе, пересекал перекресток на красный сигнал светофора, не предоставил преимущество в движении автомобилю Volkswagen и совершил с ним столкновение", - рассказали об обстоятельствах аварии в полиции.

Известно, что в результате аварии четверо жителей Мелитополя получили травмы. А водитель одного из автомобилей скончался в больнице.

Как сообщал "Апостроф", 2 февраля в Запорожье на железнодорожном переезде столкнулись грузовой вагон локомотива и легковушка, в результате чего водитель авто погиб на месте.

Также в среду, 18 декабря, в Запорожье рано утром водитель маршрутного такси умер за рулем, авто врезалось в столб.

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