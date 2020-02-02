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Война на Донбассе: ранены несколько бойцов ВСУ

воскресенье, 02 февраля 2020, 20:47
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С начала суток воскресенья, 2 февраля, на Донбассе, где боевики устроили новые провокации, обстреляв позиции ВСУ вблизи Крымского и Луганского, трое украинских военнослужащих получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил на Facebook-странице.

"В результате вражеских обстрелов были ранены двое украинских военнослужащих, еще один военнослужащий Объединенных сил получил боевое ранение", - говорится в сообщении.

В пресс-центре также добавили, что боевики нарушили режим прекращения огня 11 раз.

"На все обстрелы российских оккупантов подразделения Объединенных сил давали адекватный ответ из разрешенного вооружения", - уточняют военные.

Больше о том, чего ожидать от активизации боевиком под Петровским, читайте в материале "Апострофа": Украина открыла боевикам направление для танковой атаки, но их потери будут огромными.

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