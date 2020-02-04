Убийство Шеремета: в Киеве одновременно устроили заседания по трем ключевым фигурантам

4 февраля в Печерском районном суде Киева параллельно проходили заседания по сразу трем фигурантам дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Так, в этот день разбирательства шли в отношении Яны Дугарь, Андрея Антоненко и Владислава Грищенко.

Адвокаты задержанной Дугарь сперва попросили допросить еще нескольких свидетелей, а также настаивали на экспертизе относительно роста человека с камер и подозреваемой. Прокурор заявил, что такой экспертизы не проводились, после чего адвокаты Дугарь в ответ заявили отвод судье, так как "имеют сомнения в его непредвзятости".

Защита Антоненко также заявила отвод судье. Адвокаты уточнили, что ходатайства прокуратуры по всем трем подозреваемым вчера "достались" одному и тому же судье Виталию Писанцу. Защита сомневается в том, что между судьями проходило автораспределение дел.

В обоих случаях судья объявил перерыв в заседании.

В то же время заседание по Грищенко все же состоялось: судья продлил арест подозреваемому до 3 апреля.

Напомним, что подозреваемая в убийстве журналиста Павла Шеремета волонтер и детский хирург Юлия Кузьменко будет находится в следственном изоляторе до 3 апреля.