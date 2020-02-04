RU  UA  EN

вторник, 4 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.70
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

4 февраля

20:02
В песне Билли Айлиш прячется самый страшный звук на свете - и все это проделки ее брата
19:08
10 идей для нестандартного Дня святого Валентина: куда пойти 14 февраля в Киеве
19:02
Высший антикоррупционный суд приступил к изучению финансового состояния экс-жены мэра Одессы - СМИ
17:42
Не ведитесь: в сеть попала переписка нардепов по громкому закону в Раде, фото
17:42
Звезда "Крепостной" снялась в романтической фотосессии с мужем-актером
17:12
Рада провалила голосование по поправкам Зеленского в Конституцию
16:43
24 часа в пути: Регина Тодоренко отважилась на длительный перелет с годовалым сыном
16:38
Это оружие: Кива сделал новое заявление по поводу скандальной переписки с Жириновским, видео
16:16
У актрисы сериала "Зачарованные" диагностировали рак IV стадии
16:02
Уменьшит представительство народа в парламенте: Новинский раскритиковал проект о сокращении числа депутатов
15:56
Превращается в инструмент политической борьбы: нардеп призвал уволить Сытника, чтобы сохранить НАБУ
15:50
Зеленский внес в Раду закон о допуске иностранных войск на территорию Украины: что происходит
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Убийство Шеремета: в Киеве одновременно устроили заседания по трем ключевым фигурантам

вторник, 04 февраля 2020, 19:55
переглянути новину українською

4 февраля в Печерском районном суде Киева параллельно проходили заседания по сразу трем фигурантам дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Так, в этот день разбирательства шли в отношении Яны Дугарь, Андрея Антоненко и Владислава Грищенко.

Адвокаты задержанной Дугарь сперва попросили допросить еще нескольких свидетелей, а также настаивали на экспертизе относительно роста человека с камер и подозреваемой. Прокурор заявил, что такой экспертизы не проводились, после чего адвокаты Дугарь в ответ заявили отвод судье, так как "имеют сомнения в его непредвзятости".

Защита Антоненко также заявила отвод судье. Адвокаты уточнили, что ходатайства прокуратуры по всем трем подозреваемым вчера "достались" одному и тому же судье Виталию Писанцу. Защита сомневается в том, что между судьями проходило автораспределение дел.

В обоих случаях судья объявил перерыв в заседании.

В то же время заседание по Грищенко все же состоялось: судья продлил арест подозреваемому до 3 апреля.

Напомним, что подозреваемая в убийстве журналиста Павла Шеремета волонтер и детский хирург Юлия Кузьменко будет находится в следственном изоляторе до 3 апреля.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

"Тайна" в пакете и роковой выстрел: за что убили пластического хирурга в Киеве

Украина открыла боевикам направление для танковой атаки, но их потери будут огромными

Между катастрофой МАУ и рейсом MH17 есть одно существенное отличие - основатель Bellingcat

Трагедия с самолетом МАУ: почему Иран ведет себя как Путин в 2014-м

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: