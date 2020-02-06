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Тело нашли в выгребной яме: под Полтавой загадочно погибла девушка, фото

четверг, 06 февраля 2020, 14:54
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В селе Ланна Карловского района Полтавской области правоохранители обнаружили тело девушки.

Об инциденте сообщили в отделе коммуникации полиции Полтавской области.

Его оперативники нашли в выгребной яме, накрытой листами шифера. Труп отправили на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить причину и детали гибели.

Погибшей девушке 22 года. Она постоянно живет в Харькове. А в Карловский район приехала навестить родственницу. Та и сообщила о ее исчезновении правоохранителям.

Как писал "Апостроф" ранее, 5 февраля в Харькове возле остановки общественного транспорта нашли человеческие кости. Страшную находку случайные прохожие обнаружили неподалеку от разворотного круга 3-го троллейбуса. А ранее, 31 января, в Днепре парень прогуливался по парку "Зеленый Гай" с собакой и обнаружил человеческие череп и кости.

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