Тело нашли в выгребной яме: под Полтавой загадочно погибла девушка, фото

В селе Ланна Карловского района Полтавской области правоохранители обнаружили тело девушки.

Об инциденте сообщили в отделе коммуникации полиции Полтавской области.

Его оперативники нашли в выгребной яме, накрытой листами шифера. Труп отправили на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить причину и детали гибели.

Погибшей девушке 22 года. Она постоянно живет в Харькове. А в Карловский район приехала навестить родственницу. Та и сообщила о ее исчезновении правоохранителям.

Как писал "Апостроф" ранее, 5 февраля в Харькове возле остановки общественного транспорта нашли человеческие кости. Страшную находку случайные прохожие обнаружили неподалеку от разворотного круга 3-го троллейбуса. А ранее, 31 января, в Днепре парень прогуливался по парку "Зеленый Гай" с собакой и обнаружил человеческие череп и кости.