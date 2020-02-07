Под Тернополем произошла серьезная авария с пассажирским автобусом, фото

В пятницу, 7 февраля, под Тернополем микроавтобус Mercedes-Benz 811 с людьми, который ехал по маршруту "Теребовля-Хмелевка", выехал на полосу встречного движения, где попал в аварию с легковым автомобилем.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Тернопольской области.

"Избежать удара не удалось, поскольку из-за скользкой дороги водитель буса не успел вернуться в свою полосу", - отметили в ведомстве.

На момент аварии в салоне автобуса находилось трое пассажиров. Никто травм не получил.

В тоже время за помощью к медикам обратилась 80-летняя пассажирка легкового автомобиля. У нее диагностировали ушибы.

Как сообщал "Апостроф", ранее 23 июня прошлого года на трассе "Ковель-Черновцы-Доманово-Теребличе" произошла ужасная авария с двумя фурами, в результате которой серьезно пострадали оба водителя.

Также 4 октября в поселке Козлив Козивского района, под Тернополем пьяный водитель насмерть сбил двух пешеходов.