В Харькове поймали подозреваемого в изнасиловании 14-летнего парня

В Харькове задержали злоумышленника, которого подозревают в изнасиловании 14-летнего подростка. О преступлении в полицию сообщили в 14:30 6 февраля.

Как сообщает пресс-служба Национальной полиции, подозреваемый задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и помещен в изолятор временного содержания.

В ходе оперативных действий было выяснено, что мужчина изнасиловал несовершеннолетнего в своем же доме.

Подозреваемым оказался 45-летний мужчина. В полиции отмечают, что у следствия есть достаточно доказательств в совершении тяжкого преступления.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Преступнику грозит до 12 лет заключения.

Напомним, что в Днепре правоохранители подозревают 60-летнего мужчину в растлении 17 несовершеннолетних.