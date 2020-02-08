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Влюбленные устроили сеанс секса на людном пляже и продолжили в машине копов: фото

суббота, 08 февраля 2020, 15:45
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В Австралии мужчина и девушка решили заняться сексом прямо на филиппинском пляже Булабок. При этом полицейские не смогли помешать парочке.

Как пишут местные СМИ, пара приехала из Великобритании.

Отмечается, что молодые занялись пляжным сексом после полудня, из-за чего их видело много людей, а в том числе и дети.

Интересно, что присутствие правоохранителей не смутило пару. Выяснилось, что туристы были настолько пьяными, что, когда их заковали в наручники, они все равно не отлипали друг от друга. Прерванное занятие они продолжили в полицейской машине.

"Их совсем не смущало то, что все могли видеть их тела. Грудь женщины была полностью обнажена, и был виден пенис мужчины. Они были настолько поглощены друг другом, что не знали, что происходит вокруг них", - говорят в полиции.

В итоге парочку оштрафовали, но при определенном решении суда им запретят посещать страну.

Напомним, что Печерский суд вынес приговор владелице стриптиз клуба и назначил женщине 4 года лишения свободы условно.

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