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Десятки человек погибли: появились новые данные о кровавой бойне в Таиланде и судьбе стрелка

воскресенье, 09 февраля 2020, 08:25
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Фото: Reuters

Азиатские СМИ опубликовали новые подробности о военнослужащем, который устроил стрельбу в городе Накхонратчасима на северо-востоке Таиланда.

Отмечается, что в результате действий военного погибли 26 человек и получили ранения 63 человека. Сам стрелок был ликвидирован.

Нападавшего убили на территории торгового центра. Полицейским удалось спасти восемь заложников.

"Спасибо полиции и военным, которые разрешили этот инцидент. Необыкновенно!" - написал министр здравоохранения страны Анутин Чарнвееракул в Facebook.

Известно, что на место прибыла мать стрелка. На месте она уговаривала его сдаться полиции.

Во время спецоперации из ТЦ были эвакуированы около тысячи человек. По предварительным данным, военный открыл стрельбу из-за личных проблем, связанных с продажей дома.

Напомним, что вечером 8 февраля полицейские начали штурм помещения. При этом правоохранители попросили телеканалы прекратить трансляции с Кората.

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