Получила больше, чем Зеленский: названа впечатляющая сумма зарплаты Мендель за январь

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель заработала в январе 52,5 тысячи гривен, в то время как глава государства заработал 28 тысяч гривен.

Как сообщает "Апостроф", об этом говорится в ответе Государственного управления делами на запрос "Українських Новин".

С учетом вычета налогов Зеленский получил "чистыми" 22 540 гривен. В прошлом месяце надбавок и премий ему не было установлено.

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Богдан в январе получил 33 435 гривен. После уплаты налогов сумма составила 26,9 тысячи гривен.

Интересно, что новый глава ОПУ Ермак в январе зарплату не получал. Тогда он занимал должность помощника президента.

Что касается Мендель, ее должностной оклад составил 18,5 тысячи гривен, надбавка за интенсивность труда – 14,8 тысячи гривен, а другие выплаты (за время служебных командировок и премия) – 19,3 тысячи гривен. С вычетом налогов Мендель получила 42,3 тысячи гривен.

Напомним, что в сети появилась меткая карикатура на ДНР-ЛНР, где огромные задержки по зарплатам.