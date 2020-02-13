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В полиции сделали важное заявление из-за скандала с копами в Одессе, обворовавшими предприятие во время обыска

четверг, 13 февраля 2020, 18:32
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Полиция Одесской области отреагировала на инцидент с кражей работниками полиции во время обысков, который попал на видео.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

В настоящее время все участники происшествия установлены. Они действительно являются сотрудниками полиции.

"Этот позорный поступок порочит честь и достоинство тех полицейских, которые ежедневно стоят на страже закона и порядка, иногда рискуя жизнью. Руководство полиции заинтересовано в том, чтобы в правоохранительных органах служили люди, которые являются образцом чести и достоинства, и не намерено скрывать негодные действия подобных работников", - говорится в сообщении.

Сейчас по данному факту назначено служебное расследование, материалы которого будут переданы в ГБР для предоставления правовой оценки. На период проведения проверки полицейские отстранены от выполнения служебных обязанностей.

Напомним, что в сеть попало видео обысков полиции в помещении сообщества лиц с проблемами со зрением. Камера зафиксировала, что правоохранители ели продукты, обсуждая, не обидятся ли члены сообщества из-за этого.Также правоохранители отказались возвращать имущество сообщества общей суммой на 1,5 млн гривен.

Как сообщал "Апостроф", в Винницкой области полицейского, который издевался над задержанным, могут арестовать и посадить, если суд докажет его вину.

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