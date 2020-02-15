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Под Днепром произошла трагедия с тремя жертвами

суббота, 15 февраля 2020, 21:36
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Под Днепром, в селе Мусиевка, во дворе жилого дома нашли три бездыханных тела – двух мужчин и женщины.

Об этом сообщает ТСН.

Так, в доме заживо сгорели двое мужчин с ограниченными возможностями, которым было 39 и 50 лет. Также на месте ЧП прибывшие спасатели обнаружили женщину в петле, которая оказалась матерью и сестрой погибших мужчин. Несмотря на то, что ее из петли достали, но вернуть к жизни уже не смогли.

Не исключено, что 63-летняя женщина стала первым свидетелем произошедшего и не смогла пережить случившегося, поэтому и решила свести счеты с жизнью.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Днепре вспыхнул пожар в одной из комнат общежития семейного типа, в результате чего пострадали шесть человек.

Также под Днепром мужчина погиб страшной смертью. Его тело разорвало на части.

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