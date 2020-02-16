Ограбили и выкинули на мороз: украинцев предупредили об опасной "схеме" в такси

В сети рассказали о жестокой схеме обмана пассажиров такси в Запорожье.

Ее подробностями поделились в одноименном Telegram-канале.

"Девочка садится в такси, через 800 метров они подбирают незнакомую ей девушку и выходят пить кофе. В кофе был клофелин. В результате с девочки сняли все золото, телефон, и обнесли квартиру, вплоть до нижнего белья", - рассказали в сообществе.

Там добавляют, что саму пострадавшую выкинули на мороз на набережной.

"Вез ее вот этот ган***, неоднократно судимый за кражу, и по проверенной информации, регулярно промышляющий такими грязными делами. Общими усилиями мы его вычислили, задержали", - добавляют в Telegram-канале Запорожье.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве правоохранители поймали "клофелинщика", который предлагал потенциальным жертвам совместный отдых, после чего подсыпал им в напитки опасное вещество.

Также в Киеве разыскивают опасного вора-"клофелинщика".