Хотят спустить на тормозах? В деле о ДТП с тещей Притулы произошел скандальный поворот

Адвокат пострадавших в ДТП с участием Лилии Сопельник, тещи известного шоумена Сергея Притулы и экс-нардепа Виталия Хомутынника, считает, что дело хотят "спустить на тормозах".

Об этом он сообщил в комментарии Obozrevatel.

Отмечается, что в данный момент материалы дела скоро будут переданы в суд и с ними должны знакомиться пострадавшие. Однако Юрий Сухов (так зовут адвоката потерпевших) об этом не знал.

"Я впервые от вас это слышу. Нам вообще никто ничего не сообщает. Следователь ушел в отпуск, всем все равно", – говорит Сухов.

По его словам, они уже обращались с адвокатским письмом в прокуратуру, а также к генеральному прокурору Рябошапке, однако никто им так и не ответил.

По словам Елены Сторожук, адвоката тещи Притулы и Хомутынника, водительница сейчас находится под ночным домашним арестом, суд не изменил ей меру пресечения.

"Ничего не изменилось с тех пор, она все также под домашним арестом. Досудебное расследование завершено, с материалами дела должны знакомиться потерпевшие", – говорит Сторожук.

Однако Сухов говорит, что они не только не знают о судьбе дела, их второй раз даже не пригласили на суд, где избиралась мера пресечения Сопельник.

"Такое впечатление, что вокруг дела полная тишина, и в таких условиях они хотят спустить его на тормозах. Мы даже до сих пор не видели текст подозрения Сопельник, от нас все скрывают. Но мы настаиваем на том, чтобы наказание для Сопельник было реальным", – подчеркивает Сухов.

Как ранее сообщал "Апостроф", в сети появилось видео жуткой аварии с участием тещи Сергея Притулы и Виталия Хомутынника.