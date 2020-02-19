Под Николаевом автобус с людьми попал в жуткое ДТП с грузовиком, много пострадавших: фото

В ночь на среду, 19 февраля, в Николаевской области на трассе "Киев-Одесса" столкнулись рейсовый автобус и грузовик.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Автобус сообщением "Одесса-Киев", в котором находилось 39 пассажиров и два водителя, столкнулся с грузовым автомобилем Volvo. Инцидент произошел на 296 км автодороги М-05 "Киев-Одесса" около 1:35 ночи.

В результате ДТП пострадали водитель и 16 человек из числа пассажиров рейсового автобуса. Один из пострадавших (водитель автобуса) находится в тяжелом состоянии в реанимации.

Как ранее сообщал "Апостроф", 17 февраля в Киеве на бульваре Дружбы народов произошло массовое ДТП с участием четырех автомобилей, причем трое из них оказались авто служб такси.