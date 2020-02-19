В одесском порту произошла трагедия: фото и данные о погибших

В среду, 19 февраля, в Одессе, в порту Южный произошло ЧП с двумя погибшими: 45-летняя работница склада и 22-летний охранник порта погибли в результате наезда автопогрузчика, который двигался назад.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

Сейчас на месте происшествия работают полицейские. Устанавливаются обстоятельства происшествия, и решается вопрос о его правовой квалификации.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Одессе мужчина открыл огонь по детям из окна частного жилого дома. Местный житель своими действиями хотел прекратить шум соседских детей, которые играли у ворот его дома. В результате стрельбы никто не пострадал.

Также стало известно об опасном ЧП с самолетом в Одессе.