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В одесском порту произошла трагедия: фото и данные о погибших

среда, 19 февраля 2020, 16:25
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Фото: пресс-служба полиции в Одесской области

В среду, 19 февраля, в Одессе, в порту Южный произошло ЧП с двумя погибшими: 45-летняя работница склада и 22-летний охранник порта погибли в результате наезда автопогрузчика, который двигался назад.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

Сейчас на месте происшествия работают полицейские. Устанавливаются обстоятельства происшествия, и решается вопрос о его правовой квалификации.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Одессе мужчина открыл огонь по детям из окна частного жилого дома. Местный житель своими действиями хотел прекратить шум соседских детей, которые играли у ворот его дома. В результате стрельбы никто не пострадал.

Также стало известно об опасном ЧП с самолетом в Одессе.

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