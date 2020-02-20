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Поездка с переломом позвоночника: сети разгневала реакция "Укрзализныци" на ЧП с пассажирами

четверг, 20 февраля 2020, 21:04
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Руководство "Укрзализныци" отметилось циничным заявлением по ЧП с женщиной в поезде "Киев-Бердянск", на которую упала верхняя полка с пассажиром весом 80 кг.

В сети бурно отреагировали на заявление, опубликованном на Faceook-странице ведомства, в котором говорится, что первоначально все полки были в надлежащем состоянии и даже закреплены спецремнями для дополнительной фиксации.

"Акт о несчастном случае был составлен и выдан пассажирке в установленном порядке. Она сможет получить страховую выплату на основании акта и билета, который является страховым полисом. По факту инцидента проводится служебное расследование", - говорится в заявлении.

Как сообщал "Апостроф", ранее в поезде "Херсон-Львов" произошло очередное ЧП: сломалась полка с пассажиром, едва не придавив ниже сидящую женщину.

Также в пятницу, 22 декабря, в поезде "Киев-Пaс.-Рaхов" женщина получила тяжелые трaвмы после того, как на нее упала верхняя полка вместе с пассажиром. У женщины из-за ЧП раздробило пах и таз.

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