Появились фото и фамилии "титушек", замеченных в Новых Санжарах

В сети поделились фотографиями замеченных "титушек" в Новых Санжарах, которые устроили бунт против прибытия эвакуированных украинцев

Об этом сообщают в Telegram-канале "Инсайдер UA".

В интернете пишут, что протест в Санжарах носил больше не стихийный характер, а намеренный. Также уточнили несколько факторов, доказывающий присутствие для бунта "титушек":

местные жители уверяют, что погром устраивали приехавшие "титушки". Они действовали четко и скоординированно. От силовиков прятались в толпе, за местными бабушками;

самые активные протестующие уже были замечены в протестах против земельной реформы в Херсоне;

самые активные протестующие уже были замечены в протестах против земельной реформы в Херсоне; накануне в мессенджерах стали возникать группы, распространявшие паническую информацию.

"С участниками все понятно, теперь остается один вопрос. Так кто же организатор?", - написали в сети.

Как сообщал "Апостроф", президент Владимир Зеленский заявил, что организаторы протестов в Новых Санжарах против размещения эвакуированных из Китая украинцев понесут уголовную ответственность.