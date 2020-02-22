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Самоубийство под Киевом из пистолета экс-главы МИД: появились фото и видео

суббота, 22 февраля 2020, 07:31
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Трагедию в доме экс-министра иностранных дел Леонида Кожары 21 февраля подтвердили местные жители.

Об этом сообщает издание "Информатор".

Напомним, в доме бывшего чиновника в селе Чайки под Киевом произошло самоубийство. Старицкий Сергей Геннадиевич, 1963 года рождения, бывший директор ООО "Спорт медиа проект" застрелился из пистолета Jericho, который был зарегистрирован на Кожару.

В тот день на место трагедии выехали журналисты. Они отметили, что около дома собрались несколько человек в костюмах и с очень деловым видом, которые подошли к работникам СМИ и предупредили, что их снимать категорически запрещено, та же ситуация повторилась, когда запускали стрим.

Отмечают, что Кожары среди этих мужчин не было, а по дому напугано бегала женщина, которая, увидев съемочную группу "Информатора", стала бегать по комнатам дома с панорамными окнами и выключать свет.

Старицкий Сергей

На сайте YouControl указано, что компания "Спорт медиа проект" занималась изданием журналов и газет, но прекратила деятельность еще в 2008 году. В сети же информации о Старицком не слишком много, лишь статьи о его работе в агенстве Atlantic Group и слухи о назначении на должность на телеканале "Интер", но все это датируется 2006 годом, а более свежих новостей о мужчине нет. Важно отметить, что на месте происшествия в селе Чайки личность погибшего журналистам не озвучили.

Леонид Кожара

Украинский политический и государственный деятель, дипломат. Депутат Верховной рады Украины нескольких созывов - член Партии регионов Украины. Министр иностранных дел Украины с 24 декабря 2012 до 23 февраля 2014, бывший председатель ОБСЕ и ОЧЭС. На данный момент является заместителем главы партии "Социалисты".

Как сообщал "Апостроф", в России экс-начальник управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов покончил жизнь самоубийством прямо в зале заседания суда после вынесения приговора по делу о вымогательстве

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