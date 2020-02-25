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Госпитализация украинца на Закарпатье после контакта с китайцем: медики сделали важное заявление

вторник, 25 февраля 2020, 15:06
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Появились важные подробности о госпитализации в областную инфекционную больницу на Закарпатье жителя села Дедово Береговского района, у которого было подозрение на коронавирус. Выяснилось, что у него бронхит и вирусом он не заражен.

Как сообщает "Апостроф", об этом в комментарии "Обзоревателю" сказали в Закарпатской ОГА.

"У него обычный бронхит. Как говорят врачи, ни по симптомам, ни в анамнезе у него коронавируса нет. Но поскольку сейчас в области паника из-за этой болезни, то его сразу же госпитализировали и взяли все анализы. Материалы отправили в Киев, ждем окончательных результатов. Но волноваться не стоит, у него только бронхит", – говорят там.

В свою очередь исполняющий обязанности генерального директора ГУ ʺЦентр общественного здоровья Минздрава Украиныʺ Игорь Кузин также подтвердил информацию.

"Мужчина был госпитализирован вчера (24 февраля), и на самом деле уже 10 суток, как продолжаются клинические проявления, повышенная температура, но не такая, как обычно происходит при случае инфицирования новым коронавирусом человека", – подчеркнул он.

Как сообщал "Апостроф", в Китае, который "закрыт" из-за эпидемии коронавируса, в некоторых районах людям запрещают выходить из дома.

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