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В языковом скандале вокруг телеканала "1+1" произошел новый поворот: документ

вторник, 25 февраля 2020, 17:53
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В отношении продюсера телеканала "1+1" Елены Еремеевой начали уголовное производство после того, как она заявила, что на телеканале все комедии сняли на украинском языке, а мелодрамы - на русском. По словам Еремеевой, украинский язык лучше звучит в комедиях.

О том, что в отношении сотрудницы телеканала начали расследование, в Facebook написал народный депутат Владимир Арьев.

"Уголовное производство против продюсера 1+ 1, для которой украинский язык оказалась неполноценной, начато. Следим за результатами расследования", - написал он и опубликовал соответствующий документ.

После своих скандальных слов Еремеева заявила, что речь не шла о каком-либо предубеждении со стороны канала относительно украинского языка, а только о производственных нюансах.

Как сообщал "Апостроф", в сети высмеяли фотожабами обыски СБУ телеканала "1+1", который принадлежит украинскому олигарху Игорю Коломойскому.

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