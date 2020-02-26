Рабов используют на плантации: экс-пленница рассказала про "бизнес" боевиков на Донбассе

50-летняя украинка Елена Сорокина из Первомайска, освобожденная при обмене пленных в декабре 2019 года, рассказала об условиях содержания людей в колонии на оккупированном Донбассе.

В интервью изданию "Цензор.нет" она сказала, что была задержана боевиками в конце октября 2018 года за расклеивание проукраинских листовок.

Женщину отвезли в Луганск и посадили в подвал. Позже ее отправили в единственную женскую колонию на оккупированной боевиками ЛНР территории.

"Она находится в Перевальском районе, село Селезнивка. До войны там была колония для малолетних. Она ужасная", - отметила Елена.

"Это трехэтажное здание. На первом карантин, где новенькие находятся две недели, чтобы поняли, как жить, и администрация. Второй этаж - другоходы, третий - першоходы. Условия жизни страшны. Вода на третий этаж не доходит, и бывает не каждый день. Ею нужно запасаться. У кого есть ведро и тазик, чтобы постирать вещи. У кого-то нет. У кого есть фляга, чтобы набрать воды. А у кого нет - то и чая не попьешь ... Свет постоянно выключают - утром встали и к вечеру нет, чтобы в подвале было постоянное освещение - там рассаду высаживают. И осужденные работают там, как рабы на плантациях. В той колонии было футбольное поле - они забросали его перегноем, женщины все перекопали. Зимой выращивают рассаду, весной высаживают ее на поле. Все лето пашут и по три тона овощей ежедневно снимают. Начальство таким образом на этом зарабатывает. Поэтому на всем экономится: на воде, электроэнергии ... Все это нужно для растений ... Мы пробыли две недели в карантине. И только наверх поднялись, как нас вернули в СИЗО - началась подготовка к обмену. Поэтому мы не успели ни на работы, никуда", - рассказала украинка.

Как сообщал "Апостроф", Евгений Бражников, которого освободили во время обмена пленными, лично пытал журналиста Станислава Асеева и других украинцев, которые были заложниками боевиков.

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