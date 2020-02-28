Число зараженных коронавирусом украинцев растет: где они и как себя чувствуют

Число зараженных коронавирусом граждан Украины возросло до пяти: четверо украинцев заразились на круизном лайнере Diamond Princess и находятся в Японии, а еще одна украинка подхватила вирус в Италии.

Украинцы с круизного лайнера доставлены в больницу Токио. Состояние их здоровья удовлетворительное.

В МИД заявили, что всего на борту лайнера было 25 украинцев, все, кроме госпитализированных, остаются на его борту.

Что касается украинки в Италии, то она находится в стабильном состоянии, о чем заявила журналист Марианна Сороневич в Facebook.

Напомним, что 27 февраля в Италии зафиксировали еще три летальных исхода в результате осложнений от смертельного коронавируса, страну охватила настоящая паника.