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Обливал депутатов и прыгал по столам: новые видео беспредела "слуги народа" в Мелитополе

пятница, 28 февраля 2020, 14:29
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Появились подробности беспорядков в Мелитополе, куда с якобы мирной акцией против повышения тарифов на тепло прибыл народный депутат от "Слуги народа" Владимир Крейденко. Во время беспорядков в здании Мелитопольского городского совета народный избранник облил местного депутата.

Как пишут местные СМИ, Крейденко и его соратники, которых он привел с собой на митинг, выломали двери в сессионный зал, где проходило заседание городского совета.

После этого "слуга народа" побежал за трибуну и занял место председательствующего на сессии. Вместе с ним зашла "группа поддержки" с плакатами.

"Выглядели эти ратователи за снижение тарифов с плакатами сюрреалистично, как сироты из "Двенадцати стульев" - холеные, дорого одетые. У каждого в этой трагикомедии, явно была своя роль", - пишут местные СМИ.

На опубликованных кадрах видно, ,что Крейденко вел себя просто неподобающе, прыгая по столам местных депутатов.

Напомним, что в сети опубликовали новые подробности беспорядков на харьковском рынке "Барабашово", которые произошли 27 февраля.

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