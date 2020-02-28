В Житомире 10-летний стрелок открыл огонь по прохожим из окна

В четверг, 27 февраля, в Житомире 10-летний мальчик открыл стрельбу из пневматического оружия со своего балкона и ранил мужчину.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Житомирской области.

Инцидент произошел в первой половине дня в микрорайоне Полевой. На линию правоохранителей позвонили из больнице и рассказали о ЧП с 38-летним жителем областного центра.

Полицейские прибыли в медучреждение для выяснения обстоятельств. Там мужчина рассказал им, что находился неподалеку многоэтажного дома. В один момент он почувствовал резкую боль в виске и понял, что он ранен.

Мужчину госпитализировали врачи "скорой", которую он вызвал на место происшествия. Медики зафиксировали гематому и обнаружили в ней шарик, предварительно, от пневматического оружия.

Правоохранители начали расследование, проверяя сведения о возможном выстреле из окна многоэтажки. Полицейские организовали отработку дома. Таким образом и разыскали нужную квартиру.

Как выяснилось, в мужчины попал 10-летний мальчик. На тот момент он находился один дома. В присутствии родителей школьник признался, что нашел в доме пневматическую винтовку и решил испытать ее, стрельнув из окна. Установлено также, что оружие принадлежит отцу и согласно законодательству не требует специального разрешения для владельца.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст.296 (хулиганство) УК. Оружие полицейские изъяли. Сейчас выясняются причины, по которым она хранилась в доступном для ребенка месте.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве неизвестный стрелял по скоростному трамваю.