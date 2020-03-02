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Пытался убить ребенка: подросток под Киевом устроил кровавую резню, фото

понедельник, 02 марта 2020, 23:55
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В воскресенье, 1 марта, в Киево-Святошинском районе 14-летний парень, которому надоели поучения тети, ножом и топором нанес ей множественные ранения, а также своему двоюродному 4-летнему брату.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Как выяснилось, подросток проживал вместе с родственниками отдельно от матери киевлянки, поскольку ходил в частное учебное заведение, неподалеку. Между родственниками произошла очередная ссора и тогда у малолетнего парня появился преступный умысел. Школьник взял кухонный нож и набросился на свою тетю - нанес ей удар ножом в грудь.

Женщина начала обороняться и выхватила нож, однако племянник побежал на кухню и взял еще один нож и топор. Потерпевшая выбежала из дома и начала звонить сестре, однако парень выбил топором телефон у нее из рук и снова начал наносить удары. Позже злоумышленник переключился на 4-летнего двоюродного брата, которому также нанес многочисленные ножевые ранения.

Именно в это время в дом пришла мать обидчика, которой родственница успела сообщить о преступлении. Впрочем, парень пытался ударить ножом и родную мать, а затем он убежал со двора в неизвестном направлении.

Полиция оперативно установила местонахождение нападающего. Сейчас он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения и объявления подозрения.

На месте происшествия полицейские изъяли орудие преступления - ножи и топор. Пострадавшие родственники находятся в реанимационном отделении больницы с множественными ножевыми ранениями, их состояние стабильно тяжелое.

Следователи квалифицировали это событие по ч. 2 ст.15 (покушение на преступление), п.1 п.2 ч.2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Начато досудебное расследование.

Как сообщал "Апостроф", в российском город Ульяновск 15-летний ученик восьмого класса Артем Федотов совершил нападение на свою 59-летнюю учительницу. Он порезал женщину ножом, после чего сбежал, но его удалось поймать.

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