Скандальному Киве готовятся вручить подозрение: первые подробности

По поручению Генерального прокурора Государственное бюро расследований вручило письменное уведомления о подозрении народному депутату Украины Илье Киве.

Об этом говорится на официальном сайте Офиса генерального прокурора Украины.

Как известно, 22 января 2020 года генеральный прокурор по заявлению потерпевшего возбудил производство по факту нанесения телесных повреждений гражданину народным депутатом Украины.

Отмечается, что если Кива не явится без уважительных причин на допрос, то на него накладывается денежное взыскание, а также может быть применен привод.

Напомним, что три года лишения свободы может получить нардеп из "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива, который 22 января в Киеве побил ветерана АТО.